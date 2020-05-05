Euroleague’de talip bolluğu!

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan THY Euroleague’de tek merkezli yeni sistem için adaylar tek tek ortaya çıkıyor. Yunan basınında hazırlanan haberde; başta Selanik ve Atina olmak üzere birçok ülkenin organizasyonu yapmak istediği aktarıldı.



Yunanistan, Atina ve Selanik’le adaylığa girerken 4 farklı salonda oynatmak istiyor. Litvanya’da Kaunas 2 salon, Sırbistan’da da Belgrad benzer şekilde 2 salonla aday olmaya hazırlanıyor.

Mevcut şartlarda 2020’nin Final Four ev sahibi Köln de adaylıktan vazgeçmek istemiyor. Şu anda normale dönme çabasındaki Almanya, Köln Belediyesi’ne de destek verip Euroleague’deki adaylık sürecini desteklemeyi düşünüyor. Bu 4 ülkenin dışında Türkiye’de İstanbul ve Rusya’da Moskova’nın da rahatlıkla organizasyonu tertipleyebileceği vurgulandı. Ancak şu anda Atina ve Selanik’in gerekli işlemlere yapmaya hazır olduğu bildirildi.

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