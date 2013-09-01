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01.09.2013 - 22:38 |

Evde huzur var!

Spor Toto Süper Lig 3. haftasında Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor'u 2-1 mağlup etti. İşte maçın golleri...

Evde huzur var!
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Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor'u 2-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'un golleri 7'inci dakikada Ali Adnan ile 66'ncı dakikada Eren'den geldi. Kayseri Erciyesspor'un tek golünü ise 76'ncı dakikada Vleminckx kaydetti. Vleminckx, 88'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI:
7'nci dakikada Sercan'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Adnan'ın şık vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0. 13'üncü dakikada Yasin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top kaleci Pawelek'te kaldı. 20'inci dakikada Sezer'i geçerek önünü boşaltan İbricic'in şutunda topu kaleci Pawelek çıkardı. 24'üncü dakikada Cernat'ın ceza sahası önünden şutunda top kaleci Lorgacevıc'de kaldı. 27'nci dakikada Tevfik'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Koray'ın şutunda top sol kale direğinin yanından auta çıktı. 38'inci dakikada Ekrem'in şutunda topu elinden sektiren Pawelek, topu çizgiden çıkardı.

İKİNCİ YARI
58'inci dakikada Kıvanç'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu kaleci Jorgacevıc çıkardı. 66'ıncı dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahası sol çaprazına giren Eren'in şutunda top filelerle buluştu: 2-0. 73'üncü dakikada Mangane'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Yasin'in şutunda top üstten auta çıktı. 76'ncı dakikada İbricic'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde topu kafayla kaleye gönderen Vleminckx'in vuruşunda top filelerle buluştu:2-1. 88'inci dakikada Kıvanç'a sert müdahale eden Vleminckx ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Yeni Şehir
HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx ), Bülent Gökçü (xxx), Erdinç Sezertam (xxx )
ÇAYKUR RİZESPOR: Pawelek (xxx )- Sezer (xxx ), Viera (xxx) Koray (xxx)(Dk. 70 Kağanxx ), Ali Adnan (xxxx), Sylvestre (xxx )- Sercan (xxx (Dk. 87 Cenk ?)- Cernat (xx)(Dk. 58 Eren xxx), Kıvanç (xxx )- Kalu (xx ), Tevfik (xxx )
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Jorgacevic (xx )- Fazlı (xx ), Ekrem (xx ), Mangane (xx ), (Mandjeck (xx )- Cem Can (xx ), Serkan (xx)(Dk. 46 Murat x), Yasin (xx ), İbricic (xx )-Vleminckx (xxx ), Ovares (xx)(Dk. 69 Sinan xx)
GOLLER: Dk. 7 Ali Adnan, Dk. 66 Eren (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Vleminckx (K. Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Mangane, Yasin, (K.Erciyesspor), Koray, Tevfik, Pawelek (Ç.Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk. 88 Vleminckx (K. Erciyesspor)

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