'Evde kal' çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı!

Almanya Ligi'nin köklü kulübü Schalke 04'te futbol hayatını sürdüren Amine Harit, corona virüsün yayıldığı günlerde yaptığı hareketle tepki topladı.

22 yaşındaki futbolcu, 17 bin kişide corona virüs vakasının pozitif çıktığı Almanya’da 'evde kal' çağrısı yaptığı gün, nargile kafede yakalandı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz çok üzgün ve yaptığı yanlışın farkında. Böyle bir şey daha asla yaşanmayacak" ifadeleri kullanıldı. Almanya'da sportif organizasyonlar 2 Nisan'a kadar yapılmayacak.