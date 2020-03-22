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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri 'Evde kal' çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı!
22.03.2020 - 09:43 |

'Evde kal' çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı!

Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyen Amine Harit, corona virüs nedeniyle dünyanın zorlu süreçten geçtiği günlerde örnek olması gerekirken fahiş bir hataya imza attı.

'Evde kal' çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı!

Almanya Ligi'nin köklü kulübü Schalke 04'te futbol hayatını sürdüren Amine Harit, corona virüsün yayıldığı günlerde yaptığı hareketle tepki topladı. 

22 yaşındaki futbolcu, 17 bin kişide corona virüs vakasının pozitif çıktığı Almanya’da 'evde kal' çağrısı yaptığı gün, nargile kafede yakalandı.  

Alman ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz çok üzgün ve yaptığı yanlışın farkında. Böyle bir şey daha asla yaşanmayacak" ifadeleri kullanıldı. Almanya'da sportif organizasyonlar 2 Nisan'a kadar yapılmayacak.

Evde kal çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı

  

 

 

 

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