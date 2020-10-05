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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Everton, Ben Godfrey'i transfer etti
05.10.2020 - 12:17 | | ANKARA (AA) -

Everton, Ben Godfrey'i transfer etti

İngiltere Premier Lig lideri Everton, Championship ekibi Norwich City'nin stoperi Ben Godfrey'i renklerine bağladı.

Everton, Ben Godfrey'i transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 20 ve 21 yaş altı milli takımlarının formasını giyen Godfrey ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi. Fakat İngiliz basını, transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini ve anlaşmada 5 milyon sterlinlik ek performans ödemesinin bulunduğunu öne sürdü.

Everton, Ben Godfreyi transfer etti

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