Everton - Liverpool: 2-2
İngiltere Premier Lig'de 5. hafta mücadelesinde Liverpool, Everton ile 2-2 berabere kaldı.
Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada 3. dakikada Mane sahneye çıktı. Maçın başında öne geçen Liverpool, 19. dakikada duran toptan Keane'in attığı gole engel olamayınca maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda orta saha mücadelesiyle öne çıkan karşılaşmada, 72. dakikada sahne alan Salah, şık vuruşuyla takımı 2-1 öne geçirse de 81. dakikada Everton'ıun parlayan yıldızı Calvert-Lewin skoru yeniden eşitleyen golü kaydetti.
Maçın son anlarında Mane'nin attığı golle 3-2 öne geçen Liverpool, 'VAR'a takıldı. Maçın hakemi, milimetrik pozisyonda ofsayt olduğuna hükmetti ve gol geçersiz sayıldı.
Bu skorla ligin zirvesindeki Everton puanını 13'e yükseltirken Liverpool ise 9 puana çıktı.
İşte ilk 11'ler:
Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Doucoure, Allan, A.Gomes, James Rodriguez, Richarlison, C. Lewin
Liverpool: Adrian, Robertson, V. van Dijk, Matip, A. Arnold, Thiago, Fabinho, Henderson, Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah