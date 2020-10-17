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17.10.2020 - 13:54 |

Everton - Liverpool: 2-2

İngiltere Premier Lig'de 5. hafta mücadelesinde Liverpool, Everton ile 2-2 berabere kaldı.

Everton - Liverpool: 2-2
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Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada 3. dakikada Mane sahneye çıktı. Maçın başında öne geçen Liverpool, 19. dakikada duran toptan Keane'in attığı gole engel olamayınca maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda orta saha mücadelesiyle öne çıkan karşılaşmada, 72. dakikada sahne alan Salah, şık vuruşuyla takımı 2-1 öne geçirse de 81. dakikada Everton'ıun parlayan yıldızı Calvert-Lewin skoru yeniden eşitleyen golü kaydetti.

Maçın son anlarında Mane'nin attığı golle 3-2 öne geçen Liverpool, 'VAR'a takıldı. Maçın hakemi, milimetrik pozisyonda ofsayt olduğuna hükmetti ve gol geçersiz sayıldı.

Bu skorla ligin zirvesindeki Everton puanını 13'e yükseltirken Liverpool ise 9 puana çıktı.

İşte ilk 11'ler:

Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Doucoure, Allan, A.Gomes, James Rodriguez, Richarlison, C. Lewin

Liverpool: Adrian, Robertson, V. van Dijk, Matip, A. Arnold, Thiago, Fabinho, Henderson, Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah

Everton - Liverpool: 2-2

Everton - Liverpool: 2-2

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