Everton - Liverpool (CANLI)

Milli takım arasın öncesinde Aston Villa deplasmanında 7-2'lik skorla ağır bir mağlubiyet alan Liverpool, Premier Lig'e uzun yıllar sonra ilk kez 4'te 4 yapan Everton'a konuk oluyor.

5. hafta öncesi 12 puanla ligin zirvesinde yer alan Everton, Merseyside derbisinde ezeli rakibi Liverpool'u ağırlıyor.

4 maçta topladığı 9 puanla ligin 5. sırasında yer alan Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp hafta içinde oyuncularıyla konuşarak 7-2'lik Aston Villa mağlubiyetinin izlerini silmeye çalıştı. Ancelotti yönetimindeki Everton ise derbide formdaki yıldızı D. Calvert Lewin'e güveniyor.

İşte ilk 11'ler:

Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Doucoure, Allan, A.Gomes, James Rodriguez, Richarlison, C. Lewin

Liverpool: Adrian, Robertson, V. van Dijk, Matip, A. Arnold, Thiago, Fabinho, Henderson, Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah