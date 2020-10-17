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17.10.2020 - 13:54 |

Everton - Liverpool (CANLI)

İngiltere Premier Lig'de 5. hafta mücadelesi dev derbi heyecanına sahne oluyor.

Everton - Liverpool (CANLI)
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Milli takım arasın öncesinde Aston Villa deplasmanında 7-2'lik skorla ağır bir mağlubiyet alan Liverpool, Premier Lig'e uzun yıllar sonra ilk kez 4'te 4 yapan Everton'a konuk oluyor.

5. hafta öncesi 12 puanla ligin zirvesinde yer alan Everton, Merseyside derbisinde ezeli rakibi Liverpool'u ağırlıyor.

4 maçta topladığı 9 puanla ligin 5. sırasında yer alan Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp hafta içinde oyuncularıyla konuşarak 7-2'lik Aston Villa mağlubiyetinin izlerini silmeye çalıştı. Ancelotti yönetimindeki Everton ise derbide formdaki yıldızı D. Calvert Lewin'e güveniyor.

İşte ilk 11'ler:

Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Doucoure, Allan, A.Gomes, James Rodriguez, Richarlison, C. Lewin

Liverpool: Adrian, Robertson, V. van Dijk, Matip, A. Arnold, Thiago, Fabinho, Henderson, Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah

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