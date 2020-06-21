21.06.2020 - 20:20 |
Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınalancak? İşte ilk 11'ler...
İngiltere Premier Lig'de Everton Liverpool karşılaşması için geri sayım başladı. 29. haftanın en önemli maçları arasında gösterilen Mersyside derbisi öncesi binlerce futbolsever Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...
Dünyanın en çok izlenen futbol ligi İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Liverpool deplasmanda ezeli rakibi Everton'a konuk oluyor. Dev derbi saat 21.00'de başlayacak.
EVERTON LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında şampiyonluğa koşan Liverpool deplasmanda Everton'a konuk oluyor. Dev derbinin başlangıç saati 21.00...
İLK 11'LER
Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Andre Gomes, Davies, Gordon, Iwobi; Calvert-Lewin, Richarlison.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Keita; Minamino, Firmino, Sadio Mane.