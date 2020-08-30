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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Everton, Michael Keane'in sözleşmesini uzattı!
30.08.2020 - 17:28 |

Everton, Michael Keane'in sözleşmesini uzattı!

Everton, savunma oyuncusu Michael Keane'in sözleşmesini yeniledi. Takımıyla 3 sezonda 94 kez Premier Lig maçına çıkan Keane, 3 gol kaydetti.

Everton, Michael Keane'in sözleşmesini uzattı!
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İngiltere Premier Lig ekibi Everton, savunma oyuncusu Michael Keane'in sözleşmesini yeniledi. 

Everton Kulübü, 27 yaşındaki İngiliz stoper Keane'in sözleşmesinin Haziran 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu. 

Kariyerine Manchester United'da başlayan Keane, Leicester City, Derby County, Blackburn Rovers ve Burnley formaları giydikten sonra 2017'de Everton'a transfer olmuştu. 

Takımıyla 3 sezonda 94 kez Premier Lig maçına çıkan Keane, 3 gol kaydetti.

Everton, Michael Keanein sözleşmesini uzattı

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