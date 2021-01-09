09.01.2021 - 17:37 |
Everton-Rotherham United: 2-1
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Everton, Rotherham United'ı uzatmalara giden maçta 2-1 yenerek tur atladı. Milli golcümüz Cenk Tosun 357 gün sonra ağları havalandırdı.
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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında Cenk Tosun'un takımı Everton, Rotherham United karşısında zor da olsa tur atladı.
Mavi-beyazlı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun 9. dakikada ağları sallayıp takımını öne geçirdi: 1-0. Milli golcümüz böylece 357 gün sonra golle tanıştı.
Doucoure, uzatmada Everton'a turu getirdi
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken, 56'da Olosunde ile Rotherham skora denge getirdi: 1-1. Normal süre 1-1 sonuçlandı, maç uzatmala gitti. 93. dakikada Doucoure, Everton'a turu getiren golü kaydetti: 2-1.
Bu arada Cenk Tosun'un bir golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi.