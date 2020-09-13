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13.09.2020 - 20:42 |

Everton, Tottenham'Ä± 8 yÄ±l sonra yendi!

Premier Lig'de Everton, deplasmanda Tottenham'Ä± 1-0 maÄŸlup etti.Â

Everton, Tottenham'Ä± 8 yÄ±l sonra yendi!
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Ä°ngiltere Premier Lig'in ilk haftasÄ±nda Everton, deplasmanda Tottenham'Ä± 1-0 maÄŸlup etti.Â 

Tottenham Hotspur StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±, 55. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golÃ¼yle kazanan Everton, yeni sezona 3 puanla baÅŸladÄ±.Â 

Mavi-beyazlÄ± ekip, ligde AralÄ±k 2012'den beri yenemediÄŸi Tottenham karÅŸÄ±sÄ±nda 15 maÃ§ sonra galip geldi.Â 

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 18 kiÅŸilik maÃ§ kadrosunda yer almadÄ±.Â 

Ã–te yandan, milli futbolcu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n 90 dakika sahada kaldÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Leicester City, deplasmanda West Bromwich Albion'u 3-0 yendi.

Everton, TottenhamÄ± 8 yÄ±l sonra yendi

Cenk Tosun HazÄ±rlÄ±k MaÃ§Ä±nda DÃ¶rt Gol AtÄ±yor

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