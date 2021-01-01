Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Everton West Ham United'a yıkıldı! Cenk Tosun...
01.01.2021 - 23:03 | | AA

Everton West Ham United'a yıkıldı! Cenk Tosun...

İngiltere Premier Lig'de West Ham United, Everton'ı 1-0 mağlup etti.  Milli futbolcu Cenk Tosun, 79. dakikada oyuna dahil oldu

ABONE OL

İngiltere Premier Lig 17. hafta açılış karşılaşmasında West Ham United, Everton'ı 1-0 mağlup etti. 

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Everton, Goodison Park Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı. West Ham United, 86. dakikada Tomas Soucek'le bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. 

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 79. dakikada oyuna dahil oldu. Ligdeki galibiyet serisi sona eren Everton 29 puanda kalırken, West Ham United 26 puana yükseldi.

Everton West Ham Uniteda yıkıldı Cenk Tosun...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi | Süper Lig devinin Ali Akman teklifi ortaya çıktı! Tüm detaylar belli oldu...

Everton West Ham Uniteda yıkıldı Cenk Tosun...

    Fatih Terim Omar Elabdellaoui'yu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Everton West Ham'a yıkıldı! Cenk...
      Everton West Ham'a yıkıldı! Cenk...
    2. Antalyaspor öncesi taktik çalışma!
      Antalyaspor öncesi taktik çalışma!
    3. Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
      Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
    4. Celta Vigo'da Emre Mor şoku!
      Celta Vigo'da Emre Mor şoku!
    5. Omar Elabdellaoui'ye ziyaret
      Omar Elabdellaoui'ye ziyaret



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Milan'da Hakan Çalhanoğlu için yapılan teklif belli oldu!

    Son dakika - Milan'da Hakan Çalhanoğlu için yapılan teklif belli oldu!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci gelişmesi!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci gelişmesi!

    Trabzonspor'da Fatih Karagümrük hazırlığı!

    Trabzonspor'da Fatih Karagümrük hazırlığı!

    Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui'ye ziyaret!

    Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui'ye ziyaret!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet