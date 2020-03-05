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05.03.2020 - 19:27 |

Everton'dan açıkladı! Cenk Tosun geri döndü...

Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un takıma döndüğünü ve önümüzdeki hafta ameliyat edileceğini açıkladı. Cenk Tosun ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Everton, Crystal Palace'a kiralanan ancak sakatlanan Cenk Tosun'un takıma döndüğünü ve önümüzdeki hafta ameliyat edileceğini açıkladı.

Crystal Palace antrenmanında sakatlanan Cenk Tosun, kulübü Everton'a döndü. Ara transfer döneminde Palace'a kiralanan milli futbolcu, antrenmanda dizinden sakatlandı. Yaklaşık 7 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı duyurulan 28 yaşındaki forvet, kulübü Everton'a döndü. Liverpool ekibi, milli golcünün durumuyla ilgili olarak "Diz çapraz bağlarından sakatlanan Cenk Tosun gelecek hafta ameliyat edilecektir" açıklamasını yaptı.

Oyuncu ameliyat sonrası Everton sağlık ekibi kontrolünde tedavisini sürdürecek.

Evertondan açıkladı Cenk Tosun geri döndü...

Cenk Tosun'un paylaşımı

Cenk Tosun yaptığı paylaşımda "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Evertondan açıkladı Cenk Tosun geri döndü...

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