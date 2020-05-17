Evinin arka bahçesine dövüş kampı

Dünyayı sarsan corona virüs salgınıyla ciddi anlamda mücadele eden İngiltere'de spor branşları için çalışmalar sürüyor.

Son olarak boks maçları için ilginç bir çözüm gündeme geldi. Ada'da spor organizatörü ve Matchroom Sport'un yöneticisi Eddie Hearn, çok önemli bir çalışma başlattı.

Daily Mail'e konuşan 40 yaşındaki Hearn, çocukluğunda Essex'te büyüdüğü evinin arka bahçesini 'Dövüş Kampı' yapmak istiyor. 40 yaşındaki organizaytör, temmuz-ağustos aylarında son derece pratik ve maliyeti düşük bir spor tesisinin arka bahçede kurulabileceğini söyledi.

Bu sayede başta Anthony Joshua olmak üzere ünlü boksörler açık havada dövüşebilecek. Planın krokisi ve düzenlemelerinin hazır olduğu belirtildi. Corona virüs nedeniyle bu kampa sadece 90 kişi alınacağı, özel bir virüs protokolü oluşturulacağı ve test çalışmalarının gerçekleşeceği kaydedildi. Eddie Hearn çalışmalarla ilgili, "Ben bu alanda ilk olmak istiyorum. Ama işimi doğru biçimde yaparak, yani kötü bir yapım olsun istemem. Önceliğimiz sporcular, hakemler ve katılan herkesin sağlığını korumak. Sağlığı koruyarak yola devam etmek" dedi.