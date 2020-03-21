Ezeli rakipler corona virüsle berabere mücadele edecek

Avrupa'da corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'de herkesi memnun eden bir kenetlenme geldi.

Premier Lig'in iki devi Manchester City ve Manchester United, corona virüse karşı birlikte mücadele etme kararı aldı. Buna göre ilk olarak Manchester şehrinde virüsten etkilenen ihtiyaç sahibi insanlara destek verileceği aktarıldı.

Bir fon kurulacağı ve bu fona para aktarılacağı dile getirildi. Ayrıca 'yemek bankası' olarak bilinen ve evsiz, ihtiyaç sahipleri ile hastalara verilen desteğin süreceği vurgulandı.

İki kulüp ilk iş olarak bu 'yemek bankası' platformuna 100 bin sterlinlik bağışta bulundu. Bu bağışların devam edeceği belirtilirken, taraftarlardan da bağışa destek vermeleri için çağrı yapıldı.