F.Bahçe'nin gözdesi Leverkusen yolunda!

ÖMER EJDER / SKORER

Avusturya Ligi'nde rekor puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen, Avrupa Ligi'nde aldığı flaş galibiyetlerle dikkat çeken Salzburg'un Sloven yıldızı Kevin Kampl'ın adı Leverkusen ile anılıyor.

Salzburg Teknik Direktörü Roger Schmidt'in gelecek sezon çalıştıracak olması bu transferde Alman ekibini bir adım öne çıkartıyor. Almanya ve Slovenya basınında yer alan haberlerde; Leverkusen'in Kampl'ın 12 milyon Avro'luk serbest kalma maddesinden faydalanıp bu transferi noktalayacağı belirtiliyor.

Kadrosunda Emre Can, Eren Derdiyok gibi gurbetçi yıldızları barındıran Leverkusen'in Roger Schmidt yönetiminde çıkacağı yeni sezondaki ilk transfer hedefi olduğu belirtilen Kampl, Şampiyonlar Ligi 2.tur ön eleme maçında Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkatleri çekmiş, Ersun Yanal'ın beğenisini kazanmıştı.

Bu sezon Avusturya ekibi ile 77 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 17 gol 38 asistlik muhteşem bir performans sergiledi.