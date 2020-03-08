08.03.2020 - 12:04 | | ANKARA (AA) -
F1 Bahreyn Grand Prix'si, koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak.
Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.
2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.