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28.11.2020 - 19:09 | | AA

F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'Ä±n

Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sine, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â

F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'Ä±n
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Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun 15. yarÄ±ÅŸÄ± Bahreyn Grand Prix'sine, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â 

Mercedes'in takÄ±mlar, Hamilton'Ä±n da pilotlar klasmanÄ±nda ÅŸampiyonluÄŸu garantilediÄŸi F1'de, 5,4 kilometrelik Bahreyn UluslararasÄ± Pisti'nde 57 tur Ã¼zerinden dÃ¼zenlenecek yarÄ±ÅŸÄ±n sÄ±ralama turlarÄ± yapÄ±ldÄ±.Â 

1.27.264'lÃ¼k derecesiyle ilk cebin sahibi olan Hamilton, kariyerinin 98. pole pozisyonuna ulaÅŸtÄ±.Â 

BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n 0.289 saniye gerisindeki takÄ±m arkadaÅŸÄ± Valtteri Bottas ikinciliÄŸi, liderin 0.414 saniye arkasÄ±ndaki Red Bull pilotu Max Verstappen ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ elde etti.Â 

Bahreyn Grand Prix'si yarÄ±n TSÄ° 17.10'da koÅŸulacak.

F1 Bahreyn Grand Prixsinde pole pozisyonu HamiltonÄ±n

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