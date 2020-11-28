F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'Ä±n
Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sine, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â
Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun 15. yarÄ±ÅŸÄ± Bahreyn Grand Prix'sine, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â
Mercedes'in takÄ±mlar, Hamilton'Ä±n da pilotlar klasmanÄ±nda ÅŸampiyonluÄŸu garantilediÄŸi F1'de, 5,4 kilometrelik Bahreyn UluslararasÄ± Pisti'nde 57 tur Ã¼zerinden dÃ¼zenlenecek yarÄ±ÅŸÄ±n sÄ±ralama turlarÄ± yapÄ±ldÄ±.Â
1.27.264'lÃ¼k derecesiyle ilk cebin sahibi olan Hamilton, kariyerinin 98. pole pozisyonuna ulaÅŸtÄ±.Â
BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n 0.289 saniye gerisindeki takÄ±m arkadaÅŸÄ± Valtteri Bottas ikinciliÄŸi, liderin 0.414 saniye arkasÄ±ndaki Red Bull pilotu Max Verstappen ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ elde etti.Â
Bahreyn Grand Prix'si yarÄ±n TSÄ° 17.10'da koÅŸulacak.