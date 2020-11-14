Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri F1 heyecanı misli.com'da
14.11.2020 - 15:10 |

F1 heyecanı misli.com'da

9 yıl aradan sonra ülkemize geri dönen Formula 1 heyecanı misli.com'da yaşanacak. Yarışseverler, pazar günkü muhteşem yarış öncesinde misli.com üzerinden tekli bahis yapma şansı bulacak

F1 heyecanı misli.com'da
ABONE OL

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 9 yıl aradan sonra ülkemize muhteşem bir organizasyon geri döndü: Formula 1. Sezonun 14. yarışı olan Türkiye GP pazar saat 13.10'da koşulacak. Yarışseverler, dev organizasyona Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi misli.com üzerinden tekli bahis oynama şansına sahip olacak.

Hamilton 7. şampiyonluk için pistte

Muhteşem yarış öncesinde İntercity İstanbul Park'ta 7. şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan yarışın favorisi Lewis Hamilton'ın, 1.60 oranı bulunuyor. Mercedes takımında yarışan Britanyalı sürücü, Alman efsane Michael Schumacher'in rekorunu yakalamak içşn piste çıkacak. Öte yandan takım arkadaşı Valltteri Bottas ise 4.60 orana sahip.

Verstappen 2. galibiyeti istiyor

Sezon başından beri Mercedes'lerin ensesinden ayrılmayan RedBull'un çılgın pilotu Max Verstappen ise 3.00 orana sahip. Hollandalı pilot, bu sezonki 2. yarış zaferi için piste çıkacak. Bu sezon dibe vuran Ferrari pilotları Chales Leclerc'in 18, Sebastian Vettel'in ise 70 oranı bulunuyor. İki sürücü, bir kaos yaşanması halinde podyum hedefliyor. Öte yandan Renault'da 2 kez podyumun 3. basamağına çıkan Daniel Ricciardo da 50 oran ile dikkat çekiyor. Yarışseverler, dev kapışma öncesine kadar misli.com üzerinden bahis yapma şansı bulacak.

F1 heyecanı misli.comda

    Formula 1 resmi hesabından paylaştı! "Buz pisti gibi..."
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıkları sürüyor
      Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıkları sürüyor
    2. Cherchesov'un çekindiği milli oyuncu
      Cherchesov'un çekindiği milli oyuncu
    3. F1 heyecanı misli.com'da
      F1 heyecanı misli.com'da
    4. 'Maça çıkmadan maç kaybedilmez'
      'Maça çıkmadan maç kaybedilmez'
    5. Türkiye GP'sinde kırmızı bayrak!
      Türkiye GP'sinde kırmızı bayrak!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Formula 1 yarışları saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor? F1 sıralama turaları yapıldı mı?

    Formula 1 yarışları saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor? F1 sıralama turaları yapıldı mı?

    Son dakika | Rusya'da testi negatife dönen 3 oyuncu antrenmana çıktı

    Son dakika | Rusya'da testi negatife dönen 3 oyuncu antrenmana çıktı

    Son dakika | Yusuf Barası Türkiye'yi tercih etti! Ümit Milli Takımı'nda...

    Son dakika | Yusuf Barası Türkiye'yi tercih etti! Ümit Milli Takımı'nda...

    Davidson, performansıyla beğeni topluyor

    Davidson, performansıyla beğeni topluyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet