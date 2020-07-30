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30.07.2020 - 20:34 | | İSTANBUL (AA) -

F1 pilotu Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

F1 pilotu Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, belirsiz sonuçlanan ilk testin ardından bugün Silverstone Pisti'ne çıkmayan 30 yaşındaki Perez'in ikinci testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Perez'in 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışamayacağı belirtildi.

Formula 1'de koronavirüse yakalanan ilk pilot olan Perez'e daha önce yapılan testin belirsiz sonuçlandığı ve kendisini izole ettiği açıklanmıştı.

F1 pilotu Perezin koronavirüs testi pozitif çıktı

 

 

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