Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı
13.08.2020 - 12:07 | | AA

F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı
ABONE OL

Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi.

30 Temmuz'daki koronavirüs testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı.

F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı

Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi Yarı Final Sevinci

Emre Mor İspanya'da! 'Geri dönmek güzel'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Anadolu Efes'e yeni sponsor
    Anadolu Efes'e yeni sponsor
  2. Shenzhen'de Jordi Cruyff dönemi
    Shenzhen'de Jordi Cruyff dönemi
  3. Son dakika | Trabzonspor, Jozo Simunovic ile anlaşmaya vardı
    Son dakika | Trabzonspor, Jozo Simunovic ile anlaşmaya vardı
  4. Transfer haberleri | Trondsen yola çıktı, geliyor
    Transfer haberleri | Trondsen yola çıktı, geliyor  
  5. Formula 1'de heyecan İspanya'da devam edecek
    Formula 1'de heyecan İspanya'da devam edecek



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

NBA'in yeni yıldızı Zion Williamson, LeBron James'in tahtına aday

NBA'in yeni yıldızı Zion Williamson, LeBron James'in tahtına aday

Fenerbahçe Beko salonda çalıştı

Fenerbahçe Beko salonda çalıştı

NBA'de "play-in"e kalan takımlar belli oldu

NBA'de "play-in"e kalan takımlar belli oldu

15 yaşındaki futbolcu Max Wang'ın trajik ölümü

15 yaşındaki futbolcu Max Wang'ın trajik ölümü

Sıradaki Haber