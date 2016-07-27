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27.07.2016 - 14:01 | | AA

Fabian Castillo sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo, sağlık kontrolünden geçti.

Fabian Castillo sağlık kontrolünden geçti
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Bordo-mavili kulübün yöneticileriyle görüşmek için sabah saatlerinde İstanbul'a gelen 24 yaşındaki futbolcu, Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde, göz, kulak-burun-boğaz, dahiliye muayeneleriyle, radyoloji, efor, solunum ve kardiyak testlerine tabi tutuldu.

Fabian Castillo sağlık kontrolünden geçti

Castillo'nun, sözleşme imzaladıktan sonra bordo-mavili takımın Macaristan kampına katılması bekliyor.

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