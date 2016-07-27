27.07.2016 - 14:01 | | AA
Fabian Castillo sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo, sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavili kulübün yöneticileriyle görüşmek için sabah saatlerinde İstanbul'a gelen 24 yaşındaki futbolcu, Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde, göz, kulak-burun-boğaz, dahiliye muayeneleriyle, radyoloji, efor, solunum ve kardiyak testlerine tabi tutuldu.
Castillo'nun, sözleşme imzaladıktan sonra bordo-mavili takımın Macaristan kampına katılması bekliyor.