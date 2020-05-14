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14.05.2020 - 12:15 |

Fabio Cannavaro Çin futbolu için tarih verdi

Corona virüs vakalarının başladığı ilk ülke Çin'de futbol için çalışmalar sürüyor. İtalya'nın efsanesi ve Guangzhou Evergrande teknik direktörü Fabio Cannavaro, "Haziran ayı son haftasında düşünülüyor" dedi.

Fabio Cannavaro Çin futbolu için tarih verdi
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa'da futbol için dönüş hazırlıkları devam ederken Uzakdoğu'dan da haberler geliyor. Corona virüs vakalarının çıkış noktası olan Çin'de de futbol için çalışamalar sürüyor.

İtalya basınında yer alan haberlerde; Çin Süper Ligi için yeni tarih belirlendiği aktarıldı. Haziran ayının son haftasının en ideal zaman olduğu görüşü ağırlık kazandı. 

İtalya futbolunun efsane isimlerinden ve Guangzhou Evergrande'nin teknik direktörü Fabio Cannavaro, instagram hesabından bir açıklama yaparak, "Çin'de hayat normale dönmeye başladı. Ama şu anda futbol hemen başlamayacak. Haziran ayının son haftası olarak düşünülüyor" dedi.
Çin'de şu anda 24 Haziran tarihi öne çıkıyor.

Fabio Cannavaro Çin futbolu için tarih verdi

    K League'in ilk haftasında atılan tüm golleri izliyoruz...
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