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HaberlerBeşiktaş Haberleri Fabrice N'Sakala: "Sakatlığım beni kısıtladı"
24.12.2020 - 21:16 |

Fabrice N'Sakala: "Sakatlığım beni kısıtladı"

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala açıklamalarda bulundu.

Fabrice N'Sakala: "Sakatlığım beni kısıtladı"
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Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala açıklamalarda bulundu.

"Sakatlığım ciddi değil ama maçın zorluğundan ötürü sakatlığım beni kısıtladı. Önemli olan 3 puan almaktı. Bekleyen, kontra düşünen bir rakibe karşı oynadık. İlk golü atmak önemliydi. Maçı kazandığımız için mutluyum."

"Çok fazla maç var önümüzde. Hocamız herkesten faydalanmak istiyor. Galibiyetler alıyor, galibiyetlerle devam ediyoruz. Umarım böyle devam ederiz."

Fabrice NSakala: Sakatlığım beni kısıtladı

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