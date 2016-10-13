Fadil Vokrri: 'Türkiye futbolda süper güç'

Vokrri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki şansı ve gelecek ay deplasmanda oynayacakları Türkiye maçını değerlendirdi.

I Grubu'nda ilk hafta Finlandiya ile berabere kalan, sonrasında Hırvatistan'a 6-0, Ukrayna'ya da 3-0 kaybeden Kosova'nın üç maçlık performansını değerlendiren Vokrri, Hırvatistan karşılaşmasının kendileri için "ağır bir yenilgi" olduğunu söyledi.

Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki'nin görevine son verileceği iddialarını da yanıtlayan Vokrri, "Futbolda bu tür söylemler asla bitmez. Bu yeni ve genç takımın parlak bir geleceği var ve Bunjaki görevine devam edecek." diye konuştu.

Elemelerde 12 Kasım'da Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı da yorumlayan 56 yaşındaki futbol adamı, Kosova'nın da Türkiye gibi zamana ihtiyaç duyan genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirtti.

Türkiye Milli Takımı'nın nesil değişikliğine gittiğini aktaran Vokrri, "Türkiye, elemelere iyi başlangıç yapamasa da yıllardır Avrupa futbolunda süper bir güç. Türkiye maçı bizim için zor geçecek. Tabii ki kolay bir şekilde yenilmemek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm gücümüzle mücadele edeceğiz"

Kosova'nın bugüne kadar oynadığı maçların hem oyuncular hem de teknik ekip için tecrübe olduğunu belirten Vokrri, "Türkiye, bu maçı kazanmak için elinden geleni yapacaktır ancak biz de tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

İki ülkenin futbol federasyonları arasındaki ilişkilerin mükemmel gittiğini kaydeden Vokrri, Kosova'ya özel maç oynama hakkı verilmesinden sonra Türkiye'nin Kosova'ya gelerek maça çıkmasının, bu mükemmel ilişkilerin en büyük kanıtı olduğunu ifade etti.

Vokrri, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Türkiye ve yurt dışında kalitesini kanıtlamış bir teknik adam olduğunu da sözlerine ekledi.