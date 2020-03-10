ONUR DİNÇER



Son 7 karşılaşmada 8 gol atarak kalitesini Süper Lig’de de gösteren Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya’da büyük heyecana neden oldu. Sivasspor karşısında 1 gol, 1 de asisti bulunan El Tigre (Kaplan) lakaplı futbolcu için Kolombiya basınında övgü dolu sözler kullanıldı. Bu gelişmelerin ardından ise Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı’nın 34 kişilik aday kadrosuna çağırıldı.İşte gazetelerde Falcao ile ilgili yapılan yayımlar:WRADIO: Galatasaray’da kaplan kükredi. Sakatlıktan döndükten sonra sürekli gol atmaya başladı. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’nin ardından Sivasspor’u da boş geçmeyip üç maç üst üste skor yapan Kolombiyalı geri döndü.

CARACOL: Kaplan pençelerini biledi. Bir gol atıp bir de asist yapan Radamel Falcao, buna karşın takımına galibiyeti getiremedi. Ligdeki gol sayısını 9’a yükselten futbolcu, işte bu yüzden artık Kolombiya Milli Takımı’ndan davet bekliyor.

EL COLOMBIANO: Gol ve asiste imza atan Falcao, skorer yönünü sergilemeye devam ediyor. Kendisi açısından kritik bir zamanda çıkışa geçti.

FUTBOLETE: Falcao ele avuca sığmıyor. Gollerini aralıksız sürdüren Radamel Falcao, bu hafta da atmayı başardı, bir de gol pası verdi. Sivasspor karşısında, son dönemdeki yükselen performansını devam ettirdi.

AS COLOMBIA: Bir yıldır yapamadığını yaptı. Galatasaray’da üç maç üst üste gol atan Falcao, bir yıldır ilk kez üç maç üst üste fileleri havalandırdı. Son olarak geçtiğimiz yıl Monaco formasıyla Angers ve Bordeaux filelerini havalandırmış, hemen sonrasında milli maçta Japonya’ya golünü atmıştı.