Falcao'dan ayrılık açıklaması: Burada çok mutluyuz

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, ESPN'e önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki deneyimlerini aktaran yıldız golcü, Galatasaray'daki geleceği hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Falcao, Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddialara, "Burada çok mutluyuz." şeklinde cevap verdi. Falcao, Türkiye ile ilgili birçok gözlem yaptığını ve deneim kazandığını ifade etti. Falcao, "Dil çok zor, çok karmaşık. Bir kelime öğrenebilirsiniz ancak tamamen öğrenilmesi uzun zaman alır. İngilizce iletişim kuruyorum. Zorlukla dışarı çıkıp fark edilmeden gezebiliyorsunuz. Arjantin gibi çok tutkulular." ifadelerini kullandı.