Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Falcao'nun yerine Babel forvet oynayacak!
06.11.2020 - 09:53 | | Sabah

Falcao'nun yerine Babel forvet oynayacak!

Sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden 34 yaşındaki oyuncu, seke seke soyunma odasının yolunu tuttu. Eğer Falcao pazar günü Sivas maçına yetişemezse, Ryan Babel forvete geçecek.

ABONE OL

Sivas maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. İdmanın son bölümünde sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Kolombiyalı futbolcu çalışmayı yarıda bıraktı ve seke seke soyunma odasının yolunu tuttu. A.Gücü maçında Falcao'nun eksikliğini hisseden ve pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncunun dönüşü dört gözle bekleniyordu. Dün yapılan idmanda yaşadığı sakatlık sonrasında ayakta durmakta zorlanan 34 yaşındaki oyuncuyu gören Fatih Terim'in de morali bir hayli bozuldu. Deneyimli teknik adam, durumu kritik olan yıldız oyuncusu Sivas'a yetişmezse son haftaların formda ismi Ryan Babel'i ileri uca koyma kararı aldı. Hollandalı oyuncunun tek forvet olarak sahaya çıkması halinde Arda, sol açıkta görev yapacak.

KAPTANLAR GÖREVE

Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao ve Saracchi'ye özel program uygulanıyor. Fatih Terim, bu iki oyuncu Sivas'a yetişmezse Donk ve Linnes'e görev verecek. Kaptan Arda Turan da forvet hattındaki duruma göre ilk 11'de forma giyecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazdı! Milan karşısında....
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Abdullah Avcı'da son dakika! Herkes merak ediyordu ve Trabzonspor resmen...

Falcaonun yerine Babel forvet oynayacak

Falcaonun yerine Babel forvet oynayacak

Reguilon, sevgilisini böyle havuza attı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Fenerbahçe - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  2. Antalyaspor'da Kovid-19 vakası!
    Antalyaspor'da Kovid-19 vakası!
  3. Fenerbahçe'de Gustavo tehlikesi
    Fenerbahçe'de Gustavo tehlikesi
  4. Skrtel'e kan donduran tehdit! Ölüm...
    Skrtel'e kan donduran tehdit! Ölüm...
  5. Gençlerbirliği'nin rakibi Başakşehir!
    Gençlerbirliği'nin rakibi Başakşehir!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Başakşehir ve Sivasspor'dan UEFA sırlaması için kritik puanlar!

Son dakika - Başakşehir ve Sivasspor'dan UEFA sırlaması için kritik puanlar!

Son dakika - Fenerbahçe'de Sosa kadrodan çıktı! İşte muhtemel 11...

Son dakika - Fenerbahçe'de Sosa kadrodan çıktı! İşte muhtemel 11...

Son dakika - Beşiktaş'ta Montero hayal kırıklığı yarattı!

Son dakika - Beşiktaş'ta Montero hayal kırıklığı yarattı!

Son dakika - Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kara gecesi!

Son dakika - Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kara gecesi!

Sıradaki Haber