Falcao'nun yerine Babel forvet oynayacak!

Sivas maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. İdmanın son bölümünde sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Kolombiyalı futbolcu çalışmayı yarıda bıraktı ve seke seke soyunma odasının yolunu tuttu. A.Gücü maçında Falcao'nun eksikliğini hisseden ve pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncunun dönüşü dört gözle bekleniyordu. Dün yapılan idmanda yaşadığı sakatlık sonrasında ayakta durmakta zorlanan 34 yaşındaki oyuncuyu gören Fatih Terim'in de morali bir hayli bozuldu. Deneyimli teknik adam, durumu kritik olan yıldız oyuncusu Sivas'a yetişmezse son haftaların formda ismi Ryan Babel'i ileri uca koyma kararı aldı. Hollandalı oyuncunun tek forvet olarak sahaya çıkması halinde Arda, sol açıkta görev yapacak.

KAPTANLAR GÖREVE

Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao ve Saracchi'ye özel program uygulanıyor. Fatih Terim, bu iki oyuncu Sivas'a yetişmezse Donk ve Linnes'e görev verecek. Kaptan Arda Turan da forvet hattındaki duruma göre ilk 11'de forma giyecek.