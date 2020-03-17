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HaberlerFenerbahçe Haberleri Falette dönüyor
17.03.2020 - 07:00 |

Falette dönüyor

Sarı-lacivertli takımda Falette iyileşip kadroda olsa da riske edilmemişti.

Falette dönüyor

Sarı-lacivertli takımda Konyaspor maçında önemli eksikler vardı. Bunların başında da savunmadaki oyuncular geliyordu.

Falette iyileşip kadroda olsa da riske edilmemişti. Jailson yine savunmada hatalı oynadı ve bir anlamda yenen golün asistini yaptı. Bu hafta ile birlikte Falette Jailson’un yerini alacak. Bunun yanısıra sakatlığı sebebiyle hâlâ takıma dönemeyen Dirar da bu hafta ilk 11’deki yerini alabilecek.
Sarı kart cezalısı oldukları için son maçta forma giyemeyen Serdar, Tolgay ve Ozan da takımla beraber olacak.

Falette dönüyor

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