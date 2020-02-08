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08.02.2020 - 07:00 |

Falette’ye sevgi seli

Fenerbahçe'de Simon Falette, kısa bir sürede adaptasyon sorununu çözerek herkesi şaşırttı.

Falette’ye sevgi seli

Devre arasında Fenerbahçe’nin yapabildiği tek transfer olan Simon Falette, kısa bir sürede adaptasyon sorununu çözerek herkesi şaşırttı. Kırklareli ile oynanan kupa maçında ilk kez süreler alan Falette, takım içerisinde ve İstanbul’da çok seviliyor.

Şu anda kısa bir süreliğine ailesiyle otelde kalan Gineli oyuncu, tesis çalışanlarından teknik heyete, futbolculardan çevresindeki tüm insanlara gösterdiği sıcak tavırla öne çıktı. Hemen takımla kaynaşan 27 yaşındaki futbolcu, güçlü fiziğinden hırsına arkadaşlarına yaklaşımından sosyal hayattaki başarısına kadar her şeyiyle tam not aldı. Falette, teknik heyetin de takdirini topluyor. Hem sol beke hem de stoperlere alternatif olabilmesi ve sol ayağını kullanmasıyla Ersun Yanal için önemli bir isim konumuna geldi.

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