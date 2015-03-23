Faruk Baştürk için başsağlığı mesajı!

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Baş Hukuk Müşavirliği görevini yürüten avukat Faruk Baştürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Baştürk'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."