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14.06.2018 - 11:53 |

Fas'ta Dirar sevinci

Dünya Kupası A Grubu’nda yarın oynanacak Fas-İran maçı öncesinde Fas cephesine müjdeli haber geldi. Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar’ın sakatlığı atlattığı ve bu maçta hocası şans vermesi durumunda forma giyebileceği bildirildi.

Fas'ta Dirar sevinci
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Afrika ekibinin bugünkü idmanında yer alan Dirar ile ilgili gelişmenin, Fas cephesinde moralleri yükselttiği belirtildi. Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı karşılaşma öncesinde 32 yaşındaki oyuncunun takımla idmanlara dönmesi sevinç yarattı.

Ayın başında Slovakya ile yapılan maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Dirar’a teknik direktör Renard’ın yarın ilk 11’de görev verip vermeyeceği merak konusu oldu. St Petersburg’da yarın oynanacak karşılaşma TSİ 18.00’de oynanacak.

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