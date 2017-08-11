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11.08.2017 - 17:00 | | AA

Fas'tan Dünya Kupası adaylığı

Fas Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak amacıyla başvuruda bulunacağını açıkladı.

Fas'tan Dünya Kupası adaylığı
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Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu turnuvayı düzenlemek için FIFA'ya başvuru yapılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Daha önce ABD, Kanada ve Meksika turnuvayı ortaklaşa düzenlemek amacıyla FIFA'ya başvuruda bulunmuştu. 2026 Dünya Kupası'na başvuru süresi, bugün sona erecek.

Formatı değiştirilerek takım sayısı 32'den 48'e çıkarılan 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeye, 2020 yılında karar verilecek.

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