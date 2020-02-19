Fatih Akyel: Galatasaray derbide avantajlı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutuldu. Futbolculuk yıllarında her iki takımın da formasını giyen eski milli oyuncu Fatih Akyel, hafta sonunda oynanacak kritik derbiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

"GALATASARAY DERBİDE DAHA AVANTAJLI"

"Derbide Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum. Fenerbahçe'nin ciddi eksikleri var. Defans anlamında da problemleri var. Fenerbahçe seyirci etkisini kullanmak isteyecektir ama takım olarak ligde çok yara aldılar. Eksikler ve geçen hafta alınan maplubiyet futbolcular üzerinde stres yaratacaktır. Galatasaray 6 haftadır kazanıyor. Puan veya puanlar alırsa yoluna devam edecektir. Lemina'nın olmaması da Galatasaray açısından büyük eksiklik. Güzel bir derbi bekliyorum."

"KADIKÖY'DE EN SON KAZANAN BİZDİK"

"En son 20 sene önce Kadıköy'de kazanan bizdik. Bu elbette bir stres yaratır ama sonuçta derbilerde ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI 3 TAKIM ARASINDA OLUR"

"Şampiyonluk yarışı bu hafta daha da netlik kazanacaktır. Ben Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in ligin sonunu getireceğini düşünüyorum."