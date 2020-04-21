Fatih DeÄŸirmenci: Hedefim BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kalesini korumak!

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gelecekte Ã§ok ÅŸeyler beklediÄŸi 20 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kaleci Fatih DeÄŸirmenci,Â Skorer Instagram hesabÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Nergis AÅŸkÄ±n'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Fatih DeÄŸirmenci'nin aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde;

"TFF, MayÄ±s ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda bir toplantÄ± yapacak. Bu toplantÄ±dan Ã§Ä±kacak kararlarÄ± bizler de merakla bekliyoruz. Federasyonun 3 haftalÄ±k bir sezon Ã¶ncesi kamp ÅŸeklinde futbolculara sÃ¼re verileceÄŸi sÃ¶yleniyor. Bu yeterli olacak mÄ±? Hep birlikte gÃ¶receÄŸiz. AslÄ±nda tipik bir sezon Ã¶ncesi kamp.

BeÅŸiktaÅŸ'a transferim de bir maÃ§ta beni izlediler. Ertesi gÃ¼n BeÅŸiktaÅŸ'a transferim gerÃ§ekleÅŸti ve lisansÄ±m Ã§Ä±ktÄ±. Her futbolcunun hayali bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda forma giymek. Ã‡ok gÃ¼zel bir duygu. AnlatÄ±lmaz yaÅŸanÄ±r derler ya aynen Ã¶yle. Toplam 10 senedir alt yapÄ±yla birlikte BeÅŸiktaÅŸ'tayÄ±m. O stattan o tÃ¼nelden Ã§Ä±kmak... BeÅŸiktaÅŸ ile alakasÄ± olmayan bir insan o atmosferi gÃ¶rse BeÅŸiktaÅŸ'a bir baÄŸÄ± olur.Â

Transferimin ilk haftalarÄ±nda alÄ±ÅŸma sÃ¼reci. ArkadaÅŸlÄ±k baÄŸlarÄ± Ã§ok iyiydi. Ã–nceden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m da vardÄ±. Psikolojik olarak ilk dÃ¶nemlerde sorunlar yaÅŸadÄ±m ama sonraki sÃ¼reÃ§te alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m.

Performans olarak bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ yaÅŸamÄ±yorum. Ã–zel antrenmanlar ile bu sÃ¼reci atlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.Â

GÃ¼nay aÄŸabey ile aynÄ± odada kalÄ±yorduk. Tolga aÄŸabey de ilk gÃ¼nlerde bana Ã§ok destek oldu. Ailem bana futbolcu olmam konusunda Ã§ok yardÄ±mcÄ± oldu. Babam da eski bir kaleciydi 'Ben olmadÄ±m sen ol' demiÅŸti bana.

Ã‡ocukluÄŸumdan beri hayalin polis Ã¶zel harekat olmaktÄ±. Ama nasip olmadÄ±.Â

Benim idolÃ¼m Alisson Becker ve Manuel Neuer. OnlarÄ±n videolarÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸekillerini inceliyorum gerÃ§ekten Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±lar. SÃ¼per Lig'de ise en beÄŸendiÄŸim kaleci UÄŸurcan Ã‡akÄ±r. Beraber karÅŸÄ±lÄ±klÄ± da oynadÄ±k. Birden patladÄ± ve Ã§ok iyi yerlere geldi.

Ã–ncelikli hedefim BeÅŸiktaÅŸ'ta oynamak. EÄŸer sonra olursa Ä°ngiltere'yi Ã§ok seviyorum orasÄ± olabilir. EÄŸer Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsam ve futbola adapte olursan neden olmasÄ±n."