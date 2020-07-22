Play-off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük, Akhisarspor'u ağırlıyor! (CANLI)

Play-off yarı final ilk maçında Karagümrükspor, Akhisarspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belli olacağı play-off eşleşmelerinin ardından bir takım daha bu sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösterecek. Fatih Karagümrük-Akhisarspor eşleşmesinde iki maçın ardından galip olan takım finalde Bursaspor-Adana Demirspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İLK 11'LER!

Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Darri, Sabo, Zeki, Ndao, Sobiech

Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Eray, Bjarnason, Rotman, Onur, Vrsjaevic, Bertuğ

Karagümrük taraftarından meşale şov

Karagümrük taraftarı, Akhisarspor maçı esnasında stadın yanında yer alan evlerden meşale gösterisi yaptı.

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final 1. maçında Fatih Karagümrüklü taraftarlar takımlarını Akhisarspor karşısında yalnız bırakmadı. Korona virüs dolasıyla tribünde yer alamayan taraftarlar stadın hemen dışında bulunan evlerden takımlarına destek verirken, meşale gösterisi yaptı.