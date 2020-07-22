Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Play-off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük, Akhisarspor'u ağırlıyor! (CANLI)
22.07.2020 - 13:52 |

Play-off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük, Akhisarspor'u ağırlıyor! (CANLI)

Play-off yarı final ilk maçında Karagümrükspor evinde Akhisarspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük-Akhisarspor eşleşmesinde iki maçın ardından galip olan takım finalde Bursaspor-Adana Demirspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Final mücadelesinde kazanan taraf Süper Lig'e adını yazdıracak.

Play-off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük, Akhisarspor'u ağırlıyor! (CANLI)
ABONE OL

Play-off yarı final ilk maçında Karagümrükspor, Akhisarspor'u ağırlıyor.

Play-off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük, Akhisarsporu ağırlıyor (CANLI)

Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belli olacağı play-off eşleşmelerinin ardından bir takım daha bu sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösterecek. Fatih Karagümrük-Akhisarspor eşleşmesinde iki maçın ardından galip olan takım finalde Bursaspor-Adana Demirspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Play-off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük, Akhisarsporu ağırlıyor (CANLI)

İLK 11'LER!

Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Darri, Sabo, Zeki, Ndao, Sobiech

Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Eray, Bjarnason, Rotman, Onur, Vrsjaevic, Bertuğ

 Karagümrük taraftarından meşale şov

 Karagümrük taraftarı, Akhisarspor maçı esnasında stadın yanında yer alan evlerden meşale gösterisi yaptı.
TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final 1. maçında Fatih Karagümrüklü taraftarlar takımlarını Akhisarspor karşısında yalnız bırakmadı. Korona virüs dolasıyla tribünde yer alamayan taraftarlar stadın hemen dışında bulunan evlerden takımlarına destek verirken, meşale gösterisi yaptı.

Chelsea'nin Anfield'da attığı en iyi goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor
    Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor
  2. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
  3. Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
  4. Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı
    Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı
  5. FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek
    FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti

TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti

TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da

TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da

Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı

Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı

Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

Sıradaki Haber