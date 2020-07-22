Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belli ollacağı play-off eşleşmelerinin ardından bir takım daha bu sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösterecek. İki takımın taraftarları maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgileri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Vefa Stadyumunda oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Serkan Olguncan yapacak. Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı beIN SPORTS MAZ HD 2 ekranından naklen yayınlanacak

Türkiye 1. Lig'de bu sezon Karagümrük'ün stadyumunda oynanan ilk maçı Akhisarspor 3-2'lik skorla kazanırken Akhisarspor'un sahasında oynanan maçı ise Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı.

Karagümrük normal sezonu 56 puanla 5. sırada bitirirken, Akhisarspor 57 puanla 4. oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri, Emeghara.

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan, Kadir Keleş, Rotman, Bjarnason, Burhan Eşer, Ali Kaan Güneren, Erhan Çelenk, Bertuğ Bayar.