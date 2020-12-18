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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
18.12.2020 - 10:02 |

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Fatih Karagümrük ve Galatasaray ligde kozlarını tam 37 sezon sonra ilk kez paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Çok uzun yıllar aradan sonra Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük, ilk 3 maçında 7 puan toplayarak dikkatleri hemen üzerine çekmişti. Sonrasındaki 9 maçta sadece 2 kez kazanabildiler ama arada, üst üste 5 maçlık yenilmezlik serisi de yaptılar. Orta sahanın önemli isimleri Erik Sabo ve Badou Ndiaye cezalı. Stoper Ervin Zukanovic sakat. Sabo 5 gol 2 asist, Ndiaye 2 gol 2 asist, Zukanovic 2 gol 1 asistle oynuyordu. Zukanovic yerine savunma merkezinde Fatih Kuruçuk görev yapıyor. Sabo ve Ndiaye yerine Zeki Yıldırım ve genç oyunculardan biri oynayacaktır. İç saha kavramları yok, her hafta farklı bir sahada mücadele ediyorlar. Üçüncü kez Esenyurt'ta sahaya çıkacaklar, önceki iki maçta BB Erzurumspor ve Rizespor'u yenmeyi başarmışlardı.

Galatasaray ise bir ara çalkalandı ama iyi toparladı. Geçen haftayı bay geçtiler, öncesinde 6 maçta 16 puanlık bir dönem yakalamışlardı. Geri dönüşü kupada, Darıca Gençlerbirliği karşısında 1-0'la yaptılar. TD Fatih Terim rotasyonlu bir kadro sahaya sürdü. Ligdeki son haftalara kıyasla Okan Kocuk kaledeydi. Omar Elabdellaoui koronavirüs sürecini atlattı, sol bek oynadı. Emin Bayram, Şener Özbayraklı, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol izledik. Fernando Muslera, Radamel Falcao ve Ryan Babel sakat. Marcelo Saracchi iyileşti ama son durumu maç saati netlik kazanacak. Kerem Aktürkoğlu ve ismi açıklanmayan 2 kişi koronavirüs karantinasında. Ek kişilerin Emre Taşdemir ve Fatih Öztürk olabileceğini söyleniyor. Bu durumda kalede Okan devam eder, sol bekte Saracchi riskine girilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Karagümrük bu sezon oynadığı 12 maçın 10'unda gol attı. Ligdeki son 6 maçlarının 5'i "KG VAR" bitti, 4'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" oldu.

- Galatasaray ligde oynadığı son 6 maçta 16 puan topladı, 3'ünde gol yemedi.

- 37 sezon sonra ligde karşı karşıya gelecekler! 37 sezon önce oynanan maçta şu an Galatasaray'ın başında olan Fatih Terim, sahada sarı-kırmızılı forma için ter döküyordu...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu! %44'lük kesim kritik eksikleri olan Fatih Karagümrük karşısında sarı-kırmızılı ekibe güveniyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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