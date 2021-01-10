Fatih Karagümrük - Konyaspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftalarda gösterdikleri performanslarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran iki ekip karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbul'ta oynanacak olan mücadelede Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 13.30 başlayacak olan mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor. BeinSports'tan canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı dilerseniz Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Balkovec, Campi, Arveladze, Hedenstad, Biglia, Altınay, Borini, N'Diaye, Ndao, Sobiech

KONYASPOR: Sehic, Guilherme, Bardakçı, Ahmet, Skubic, Jevtovic, Güçtekin, Daci, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi