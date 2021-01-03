Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor zorlu rakibi karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo Mavililere galibiyeti getiren golleri Nwakaeme ve Ekuban kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü Balkovec'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 23'e çıkarırken Fatih Karagümrük 21 puanda kaldı. Gelecek hafta Fatih Karagümrük, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

Trabzonspor Çalışmalarına Tam Gaz Devam Ediyor