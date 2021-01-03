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HaberlerTrabzonspor Haberleri Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
03.01.2021 - 11:10 |

Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 16. haftası Karagümrük - Trabzonspor maçıyla devam edecek. Geçen hafta 2 galibiyetin ardından yenilgi yaşayan Trabzonspor bu karşılaşmadan galip ayrılmanın planını yapıyor. Her iki kulübün taraftarı da maç öncesi Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? diye soruyor.

Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük kendi evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. 7'inci sırada bulunan Karagümrük kendi evinden güçlü rakibini yenerek bir başarıya daha imza atmak istiyor. Öte yandan Trabzonspor ise deplasmandan alacağı 3 puanla hem moral hem de ligin orta sıralarından kurtulmanın peşinde...

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karagümrük Trabzonspor maçı bugün saat 16.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Siz de karşılaşmayı Skorer'den anbean takip edebilirsiniz.

İŞTE MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Koray, Aatıf, Jimmy, Sobiech

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Edgar, Marlon, Flavio, A. Parmak, Baker, A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny.

2 TAKIMDA DA EKSİK SAYISI FAZLA

Bu maç öncesinde 2 takımda da birçok eksik isim bulunuyor. Karagümrük'ta Zukanovic, Jorquera, Salibur ve Lichaj sakat, Sabo ve Ndao da cezalı. Trabzonspor'da ise Vitor Hugo ve Hosseini sakat. Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün durumları belirsiz. Ayrıca Diabate, Bilal ve Plaza da kadro dışı.

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