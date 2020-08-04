04.08.2020 - 15:44 | | İSTANBUL (AA) -
Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi
TFF 1. Lig play-off final maçında karşılaşan Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'un, talimata aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, TFF 1. Lig play-off final maçında karşılaşan Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'un, talimata aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.