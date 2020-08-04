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Haberler1.Lig Haberleri Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi
04.08.2020 - 15:44 | | İSTANBUL (AA) -

Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi

TFF 1. Lig play-off final maçında karşılaşan Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'un, talimata aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 1. Lig play-off final maçında karşılaşan Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'un, talimata aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

 

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