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23.04.2020 - 23:02 |

Fatih Mert: "Fenerbahçe'den Rodrigues'e gelen teklif yok"

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Portekiz asıllı Lüksemburglu futbolcu Gerson Rodrigues için MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıklamalarda bulundu.

Fatih Mert: "Fenerbahçe'den Rodrigues'e gelen teklif yok"

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmalarına şimdiden start verildi. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Gerson Rodrigues oldu.

Sarı-lacivertli kulübün, Ankara ekibinin ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den kiraladığı ve çıktığı 7 maçta gösterdiği 3 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki forvetin transferi için harekete geçtiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues ile kulübü Dinamo Kiev ile de görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var." dedi.

Öte yandan Mert, "31 Nisan'da Bilim Kurulu'nun vereceği tarihe göre antrenmanlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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