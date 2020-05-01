Fatih Mert: KÃ¼me dÃ¼ÅŸme olmasÄ±n fikrine destek buldu

Fatih Mert, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nce dile getirdiÄŸi SÃ¼per Lig'de bu sezon kÃ¼me dÃ¼ÅŸmenin olmamasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle ilgili destek gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

BirÃ§ok Ã¼lkede bu sezon kÃ¼me dÃ¼ÅŸmenin olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Mert, "BirÃ§ok kulÃ¼p baÅŸkanÄ± bu fikri destekliyor. Bire bir gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m baÅŸkanlar arasÄ±nda bu fikri savunan en az 6-7 kulÃ¼p baÅŸkanÄ± var. Arjantin ve Meksika'da belli sÃ¼re kÃ¼me dÃ¼ÅŸme kalktÄ±. UEFA'ya baÄŸlÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkelerden Hollanda, ligi iptal edip kÃ¼me dÃ¼ÅŸmeyi kaldÄ±rdÄ±. TÃ¼rkiye'de de iÅŸin sonu oraya doÄŸru gider diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ligin oynanmasÄ± konusunda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ olarak hala tereddÃ¼tlerimiz var"

Fatih Mert, liglerin 12 Haziran'da tekrar baÅŸlamasÄ±nÄ± beklediklerini ancak bu tarihin kesin olarak kendilerine hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¶ylenmesi gerektiÄŸini aktardÄ±.Â

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'in kendilerine en iyi ihtimalle 12 Haziran-26 Temmuz tarihlerinde ligi oynatacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini anlatan Mert, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu tabii Bilim Kurulu'nun vereceÄŸi tavsiye kararlar sonrasÄ± ve TÃ¼rkiye'de salgÄ±nÄ±n azalmasÄ±yla maÃ§larÄ±n oynanabileceÄŸine yÃ¶nelik rapor verilmesiyle hayata geÃ§ebilir. Ligin oynanmasÄ± konusunda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ olarak hala tereddÃ¼tlerimiz var. TakÄ±mÄ±mÄ±z 4 MayÄ±s'ta toplanacak. Ä°lk baÅŸta tesis kullanmadan gruplar halinde antrenman yapÄ±lacak. Ondan sonraki sÃ¼rece gÃ¶re de tesisi aÃ§Ä±p aÃ§mayacaÄŸÄ±mÄ±za karar vereceÄŸiz. Bir takvim belirlenmesi ister istemez kulÃ¼pleri strese sokuyor. Kimse hazÄ±rlÄ±klarda geÃ§ kalmak istemiyor. Federasyondan gelecek haberi bekliyoruz. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda federasyon baÅŸkanlarÄ± toplantÄ± yapacak. Bu toplantÄ±dan sonra sÃ¶ylenecek takvimi bekliyoruz. Biz ÅŸu anda 12 Haziran'Ä± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek 4 MayÄ±s'ta antrenmanlara baÅŸlama kararÄ± aldÄ±k. Ne kadar saÄŸlÄ±klÄ± bu, bunu bilmiyoruz."

Fransa'nÄ±n Lille takÄ±mÄ±nda oynayan Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± dinlediÄŸini belirten Mert, "Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Fransa'da liglerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã§ok iyi olduÄŸunu sÃ¶yledi. FutbolcularÄ±n bu psikolojide ailesini de dÃ¼ÅŸÃ¼nerek futbol oynamasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu belirtti. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oynayan bir ismin sÃ¶ylemesi biraz daha iyi oluyor. TÃ¼rkiye'de oynayan bir futbolcu bunu sÃ¶ylese belki daha farklÄ± anlaÅŸÄ±labilir. Devletimiz sÃ¼recin baÅŸÄ±ndan itibaren yaptÄ±klarÄ±yla dÃ¼nyada bunu en iyi yÃ¶neten Ã¼lke olmamÄ±zÄ± saÄŸladÄ±. MaÃ§larÄ± hemen seyircisiz oynatÄ±p ertelediler. Devlet bÃ¼yÃ¼klerimiz gerekli kararÄ± alÄ±r, kimseyi de maÄŸdur etmez. Onlar en adil ÅŸekilde kararÄ± verir." ifadelerini kullandÄ±.

MaÃ§larÄ±n tek bir ÅŸehirde oynanmasÄ±na da karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± anlatan Mert, "Zaten lig oynanÄ±rsa yÃ¼zde yÃ¼z seyircisiz olacak. Hatta Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon bile bÃ¼yÃ¼k oranda seyircisiz oynanacak. Bu yÃ¼zden bir ÅŸehre gidip 1,5-2 ay orada kalmak mantÄ±klÄ± gelmiyor." diye konuÅŸtu.

"YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸtan bize bir Ã¶deme yapÄ±lmadÄ±"

Fatih Mert, maddi olarak zaten zor gÃ¼nler geÃ§iren kulÃ¼plerin bu salgÄ±nla daha da zor duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

KulÃ¼plerin ekonomik olarak darboÄŸazda olduÄŸunu vurgulayan Mert, "Bu salgÄ±nla birlikte biz de iyice daralmaya baÅŸladÄ±k. Sponsorluk gelirleriyle, baÄŸÄ±ÅŸlarla, ÅŸehrin Ã¶nde gelenlerinin destekleriyle iÅŸi gÃ¶tÃ¼rebiliyorduk. Åžu an herkes salgÄ±nla ilgili konularla uÄŸraÅŸÄ±yor ve herkes kendi canÄ±nÄ±n derdinde. Bir ÅŸirkete gidip bize sponsor olur musunuz diyemiyoruz ÅŸu gÃ¼nlerde. Spor kulÃ¼plerinin iÅŸi zor. YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸtan bize bir Ã¶deme de yapÄ±lmadÄ±. Zaten yapÄ±lsa da kulÃ¼be para girmiyor, gelirlerimiz temlikli. SonuÃ§ta kulÃ¼bÃ¼n borcundan dÃ¼ÅŸÃ¼yordu. Åžu anda bu gelirimiz de yok. 10-15 gÃ¼n Ã¶nce yÃ¶netim olarak bir miktar ayarlayÄ±p bu paralarla borÃ§ Ã¶dedik. Futbolculara da Ã¶deme yapmalÄ±yÄ±z. Onlar da buradan geÃ§imini saÄŸlÄ±yor. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± borÃ§ bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Federasyonun da Ã¶demelerle ilgili henÃ¼z kendileriyle iletiÅŸime geÃ§mediÄŸini aktaran Mert, "Hatta bizim talep ettiÄŸimiz, hak ettiÄŸimiz bazÄ± ÅŸeyler var, onlar da bekliyor. Federasyonda da anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla bir ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± var. Federasyonun bize gÃ¶nderdiÄŸi bir ÅŸey yok." diye konuÅŸtu.Â

"YÃ¼ksek rakama oynayanlardan indirim talep edeceÄŸiz"

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Fatih Mert, futbolcu maaÅŸlarÄ±nda gÃ¼ndeme gelen indirimle ilgili ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžu ana kadar hiÃ§bir futbolculumuzla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmadÄ±k. Bunun iÃ§in bir araya gelmeyi bekliyoruz. Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme olacak. SÃ¼reÃ§ Ã§ok Ã¶nemli. Ligi oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n netleÅŸmesi gerekiyor. Buna baÄŸlÄ± olarak da futbolcularla konuÅŸmamÄ±z gerekiyor. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kadar kolay deÄŸil bu iÅŸ. Bizimle birlikte dÃ¼ÅŸme potasÄ±nda olan 7-8 takÄ±m var. ÅžampiyonluÄŸa oynayanlar var. Bu takÄ±mlar futbolcularÄ±na sen ÅŸu kadar indirim yap dediÄŸinde istediÄŸi oranÄ± almakta zorlanÄ±r. FutbolcularÄ±n da haklÄ±lÄ±k payÄ± var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar da bu maaÅŸlarla geÃ§iniyor. Tabii ki yÃ¼ksek rakama oynayanlardan bir indirim talep edeceÄŸiz, etmek zorundayÄ±z. UEFA'nÄ±n belirlediÄŸi yÃ¼zde 30 gibi bir zarar gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Bu zararÄ± futbolcudan isteyip alabilir miyiz, bilemiyorum. Oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z."