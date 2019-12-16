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HaberlerAnkaragücü Haberleri Fatih Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur
16.12.2019 - 10:18 | | KAAN ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA)

Fatih Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TFF'nin Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması'nda yaptığı değişiklik hakkında özel açıklamalarda bulundu.

Fatih Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur
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 Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümünde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi kararı hakkında değerlendirmede bulunan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Biz transfer yasağını açamadığımız için transfer yapamıyoruz. Bizim orada limitimiz var ama bilmiyorum bu rekabeti nasıl etkiler. Bizim gibi transfer yasağını açamayan takımlar var, bu oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur" şeklinde konuştu.

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"BAZI KULÜPLERE YARDIMCI OLUNMAK İÇİN ORAN YÜKSELTİLDİ GİBİ GÖZÜKÜYOR"
TFF'nin harcama limitindeki oran yükseltmesinin bazı kulüplere yardımcı olduğunu vurgulayan Fatih Mert, "Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yapılacak. Bazı kulüplere yardımcı olunmak için yapılıyor gibi gözüküyor. Alınmış bir kararın yeniden değiştirilmesi bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur

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