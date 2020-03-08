Fatih Terim: "Hak etmediğimiz bir sonuç"

Süper Lig'de Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken maç sonu teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Hak etmediğimiz bir sonuç"

"1-4, 1-5 girebilirdik devreye, ilk yarının iyi irdelenmesi lazım. Çok önemli benim için, herkes için de öyle olmalı. Hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum. 9'da 9 rahat olmalıydı, olmadı."

"Fikstüre şöyle bakıyorum, her takımla 2 kez oynuyorsunuz. Tabela önümüzde, puanlar önümüzde, fikstürden kaçış yok, o maç, bu maç demeyeceğiz."

"2 puanımıza yazık oldu"

"Hiçbir ciddi başarı tesadüf olmaz. Şans, mans, oynamayınca olmaz. Bakın oynayınca pozisyona da giriyorsunuz, golleri de atıyorsunuz. Ben hakikaten hak etmediğimizi düşünüyorum kaybı, 2 puanımıza yazık oldu."

"Onun günahı neydi?"

"Orta hakem penaltı vermemiş, talimatları bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez, olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır. Benim bildiğim böyle. Geçen sene, bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de, Türkiye'yi ayağa kaldırdılar ve Serkan hocanın hakemliği bitti, onun günahı neydi?"

"Mete hoca, son zamanlarda da formda bir hakem, maçı da iyi idare etti ama Saracchi'nin de kırmızı kart görmesi gerekiyordu direkt"

"Burada penaltı vermemiş hakem, pozisyon gri. Çok ağır hatalarda çağrılıyor, biliyorsunuz. O penaltıydı, o ofsayttı, ben bunlara pek girmem, bildiğim kadarını anlatıyorum. Zaten alakasız da bir yerde pozisyon, ben böyle biliyorum en azından."

HENRY ONYEKURU'NUN HİKAYESİ