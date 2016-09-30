Fatih Terim A Milli Takım kadrosunu açıkladı! Arda Turan yok

A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Ukrayna ve 9 Ekim'de İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Fatih Terim, Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ı milli takım kadrosuna dahil etmedi. Arda'nın yanı sıra Caner Erkin, Selçuk İnan, Burak Yılmaz'ı da kadroya almadı. Kadroda Gökhan Töre yer almazken, Ömer Toprak'ın çağrılması ise sürpriz olarak yorumlandı. Son kadroda bulunmayan Hakan Balta ise milli takıma geri döndü. Öte yandan sakatlığı bulanan Gökhan Gönül de kadroya yer almadı.

EURO 2016’da yaşanan krizinin ardından Terim, grupta Hırvatistan ile oynanan ilk maç öncesi Arda’nın yanı sıra Caner Erkin, Gökhan Gönül, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz gibi isimleri kadroya almayarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Rusya ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna davet edilen Ahmet Oğuz, İrfan Can Kahveci, Nuri Şahin, Salih Uçan ve Cengiz Ünder de Terim tarafından yeni kadroya alınmadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:

"Volkan Babacan, Onur Recep Kıvrak, Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Kaan Ayhan, Ahmet Yılmaz Çalık, Çağlar Söyüncü, Hakan Kadir Balta, Ömer Toprak, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Emre Mor, Volkan Şen, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Olcay Şahan, Mevlüt Erdinç, Yunus Mallı, Enes Ünal, Cenk Tosun."