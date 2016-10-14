"Fatih Terim açıklama yapacak"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını söyledi.

‘Açıklama yapacak’

“Fatih Terim önümüzdeki hafta açıklama yapacak. Arda’ya kapının kapanması gibi bir konu kesinlikle yok. Muhakkak problemler çözülür. Çözümü bekleyemiyoruz. Fatih Terim’in sözleşmesinin yayılması bizim tarafımızdan manidar bulundu. 2013 senesinde bu mukavele gazetelerce sayfalarca basıldı. Bunun bu zamanda yayınlanması çok manidar. Biz o zamandan sonra birçok elemanımızla yollarımızı ayırdık. 50’ye yakın kişiyi işten çıkardık. Muhakkak bunlar giden birinden çıkmış olabilir.”

‘Terim’le sonuna kadar gideceğiz’

“EURO 2016 sonrası Fatih Terim ile değerlendirme yaptık ve yol haritamızı belirledik. Kendisi bana Galatasaray konusunun sadece söylenti olduğunu ifade etti. İstifa diye bir şey söz konusu değil. Fatih Terim bir kaç kez gitti, bir kaç kez geri getirildi. Biz sonuna kadar Fatih Terim ile devam edeceğiz.”