Fatih Terim: ‘Almış olmak için almayalım’

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray ara transferi en çok ihtiyaç duyduğu savunmanın göbeğine takviye yapamadan kapadı.



Transfer için limiti olmasına rağmen sarı-kırmızılıların oyuncu almamasında Teknik Direktör Fatih Terim etkili oldu.

Terim, “Oyuncu almış olmak için almaya gerek yok” diyerek bu konuda noktayı koydu. Galatasaray’ın savunma planını bozan durumun ise Murillo’dan kaynaklandığı belirlendi. Sampdoria forması giyen Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray yerine son anda Celta Vigo’yu tercih etmesinin bütün hesapları bozduğu ve o andan itibaren masaya gelen hiçbir ismin Terim’i tatmin etmediği belirlendi.



Bonus engeli

Yine de transferin sona erdiği dün Galatasaray’da Semih Kaya ismi gündeme geldi. Teknik direktör Fatih Terim’in bonservis verilmemesi halinde 28 yaşındaki oyuncunun alınmasına yeşil ışık yaktığı belirlendi.

Ancak son anda Prag temsilcisinin Semih’e ödemesi gereken bonusları vermekten kaçınması ve bunu Galatasaray’ın ödemesini istemesi işin bozulmasına neden oldu. Türkiye’de transferin 18.00’de sona ermesiyle eli kolu bağlanan sarı-kırmızılılar “son çare” olarak gördükleri Semih’i de alamadı.

Semih Kaya'nın hikayesi