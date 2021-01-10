Fatih Terim, Galatasaray'da 8 bininci gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pte futbolcu ve teknik adam olarak 8 bininci gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z Fatih Terim, Galatasaray'da aktif olarak gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± 8 bininci gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yor." denildi.

AÃ§Ä±klamada, Fatih Terim'in 8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±larak, "Efsane olacaÄŸÄ± sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± camiaya ilk kez adÄ±m atan Fatih Terim, 4046 gÃ¼n Galatasaray formasÄ±nÄ± giyerek burada profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladÄ±. 1 Temmuz 1996 tarihinde teknik direktÃ¶r olarak Galatasaray'a geri dÃ¶nen Fatih Terim, teknik direktÃ¶r olarak dÃ¶rt dÃ¶nemde 3954 gÃ¼n gÃ¶rev yaptÄ±." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

Fatih Terim'in sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda futbolcu olarak 4 TÃ¼rkiye KupasÄ± ve bir SÃ¼per Kupa ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Terim'in teknik direktÃ¶rlÃ¼k dÃ¶neminde ise Galatasaray'a bir UEFA KupasÄ±, 8 SÃ¼per Lig, 3 TÃ¼rkiye KupasÄ±, 5 TÃ¼rkiye SÃ¼per KupasÄ± ve 3 TSYD KupasÄ± ÅŸampiyonluklarÄ± yaÅŸatarak adÄ±nÄ± unutulmazlar arasÄ±na yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.