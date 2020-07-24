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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim: "Galatasaraylıların istemediği bir yerde bitiriyoruz"
24.07.2020 - 20:35 |

Fatih Terim: "Galatasaraylıların istemediği bir yerde bitiriyoruz"

Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim 900. maçına çıkmasını yorumladı.

Fatih Terim: "Galatasaraylıların istemediği bir yerde bitiriyoruz"
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Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"900. maçımmış, resmi olarak 900 maç ciddi bir rakam. Allah herkese nasip etsin bir takımda 900 maç. 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım."

"Son maçımıza geldik. Benim de oyuncularımın da Galatasaraylıların da istemediği bir yerde bitiriyoruz. Bahane üretmeyi sevmeyen benim bile izah etmekte güçlük çektiğim, mantıkla açıklayamadığım birçok şey yaşadık. Yeni şeyler ortaya koymak için dinleneceğiz ve yeni üretim için hazırlanacağız."

Fatih Terim: Galatasaraylıların istemediği bir yerde bitiriyoruz

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