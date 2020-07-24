Fatih Terim: "Galatasaraylıların istemediği bir yerde bitiriyoruz"

Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"900. maçımmış, resmi olarak 900 maç ciddi bir rakam. Allah herkese nasip etsin bir takımda 900 maç. 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım."

"Son maçımıza geldik. Benim de oyuncularımın da Galatasaraylıların da istemediği bir yerde bitiriyoruz. Bahane üretmeyi sevmeyen benim bile izah etmekte güçlük çektiğim, mantıkla açıklayamadığım birçok şey yaşadık. Yeni şeyler ortaya koymak için dinleneceğiz ve yeni üretim için hazırlanacağız."

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